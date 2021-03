O echipa de arheologi lucreaza in prezent la descarcarea arheologica pe santierul viitoarei parcari subterane ce se construieste, pe o suprafata de 6.500 metri patrati, in jurul Catedralei ortodoxe din Oradea si unde s-au descoperit, la sapaturi, trei schelete umane si zidurile unui ravelin. Excavatiile la amplasamentul viitoarei parcari subterane au inceput in luna ianuarie si s-au desfasurat sub supraveghere arheologica, avand in vedere ca lucrarile se afla in imediata vecinatate a Cetatii Oradea, monument istoric. Potrivit istoricului si arheologului Doru Marta, s-a primit autorizatia de…