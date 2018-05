BIHOR COUTURE -un sat din Romania trage la raspundere industria modei

Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul schiabil Muntii Fagaras a fost una dintre temele abordate de ministrul Turismului, Bogdan Trif, la intalnirea de la Bucuresti cu comisarul european pentru Industrie, Antreprenoriat si Turism, Elzbieta Bienkowska, potrivit unui comunicat de presa al PSD Sibiu, organizatie al carei presedinte…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Franceza din Romania (CCIFER), in colaborare cu Primaria Municipiului Sibiu și impreuna cu partenerii sai: Groupe Renault, Groupama Asigurari, Holcim, ENGIE, PwC, Orange si Arval, va organiza marti, 17 aprilie 2018, conferința “Mobilitatea viitorului” la Sibiu.…

- "Romania nu e o tara corupta. E doar o perceptie mostenita din generatie in generatie", sustine omul de afaceri Ion Tiriac. El adauga ca dosarele de coruptie de la noi sunt "ridicole si ne facem de ras in toata lumea, daca vorbim despre ele". Credeti ca am invatat lectia coruptiei? Ion Tiriac: Nu. Noi…

- "Se zice ca de multe ori la stat fiecare urca in ierarhie pana la nivelul sau maxim de incompetenta. Domnul Ionut Misa este exemplul perfect. Dupa ce a condus Ministerul Finantelor jumatate de an in care a innebunit economia cu modificarile fiscale facute pe genunchi, domnul Misa va deveni acum presedinte…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in Romania s-au inregistrat 112 cazuri mortale in acest sezon. 12 dintre aceastea au avut loc in județul Bihor. Cea mai recenta victima, o femeie de 72 de ani din Salard, a decedat duminica. Potrivit CNSCBT,…

- Intr-un climat tot mai accentuat al automatizarii liniilor de producție, romanii devin colegi de serviciu cu roboții. Roboții colaborativi sau coboții vor fi colegii aceia tacuți, cu braț de fier, care vor face muncile repetitive și plistisitoare. Nu se cearta, nu vor mariri de salariu și nu fac greva,…

- In perioada 9-11 martie 2018, Bizze Bikes prezinta in premiera, la Salonul Bicicletei din Bucuresti, prima bicicleta Bizz Chopper. Transportul electric este un domeniu in continua crestere, iar Romania se aliniaza, incet, incet, la tendintele internationale. Vorbim nu doar despre adoptarea…

- Cand vorbim despre lideri, uitam ca vorbim in primul rand despre oameni. Nu despre roboti, nu despre supra-oameni. Nu despre sefi, directori, manageri si antreprenori care detin functii si putere, ci despre fiinte umane autentice. Cu lumini si umbre. Cu inaltari si caderi deopotriva, noteaza Revista…