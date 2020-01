Bihor: Cei mai activi voluntari ai Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea au fost premiaţi Cei mai activi voluntari implicati in activitatile Asociatiei Caritas Eparhial Oradea au fost premiati joi seara in cadrul Zilei Voluntarului Caritas, primul eveniment din anul acesta dedicat celor 15 ani de existenta si implicare in domeniul social pe care ii sarbatoreste asociatia.



"Voluntariatul inseamna a face ceva pentru cel care este mai lipsit decat noi. Nu intotdeauna cel care este mai lipsit din punct de vedere material inseamna ca este lipsit si sufleteste. Poate sa fie foarte bogat, astfel incat cel care este voluntar poate sa se imbogateasca daruindu-si munca lui voluntara,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

