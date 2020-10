Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea SMURD Mures a anuntat, vineri, ca a fost anulata ceremonia pentru marcarea implinirii a 30 de ani de la infiintarea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD) din cauza pandemiei de SARS-Cov-2 si ca tot din acest motiv fondatorul serviciului, dr. Raed Arafat, nu a…

- Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD) va primi in urmatorii anii doua aeronave pentru transport multiplu de pacienti care au nevoie de Terapie Intensiva. Avioanele de mare viteza vor fi cumparate in cadrul unui proiect pe fonduri europene despre care fondatorul SMURD, Raed…

- Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD) va primi in urmatorii anii doua aeronave pentru transport multiplu de pacienti care au nevoie de Terapie Intensiva. Avioanele de mare viteza vor fi cumparate in cadrul unui proiect pe fonduri europene despre care fondatorul SMURD, Raed Arafat,…

- Conducerea SMURD Mures a anuntat, vineri, ca a fost anulata ceremonia pentru marcarea implinirii a 30 de ani de la infiintarea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD) din cauza pandemiei de SARS-Cov-2 si ca tot din acest motiv fondatorul serviciului, dr. Raed Arafat, nu a…

- Activitatea SMURD in Romania a inceput in 1990, la Targu Mureș, prin experimentarea unui sistem de urgenta care functiona si in alte tari europene. Avea la baza transferul unui echipaj medical la locul unde era pacientul aflat in stare critica. Azi se implinesc 30 de ani de la „aducerea spitalului la…

- Pompierii bihoreni vor sarbatori ziua de 13 Septembrie fara festivitati si fara public, fiind pentru prima data dupa multi ani cand nu s-a mai organizat Ziua Portilor Deschise, in care copiii veneau in vizita, a declarat, joi, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Crisana al judetului…

- Cadavrul unui barbat a fost scos, miercuri, de pompieri din raul Crisul Repede, identitatea acestuia urmand a fi stabilita, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, prezenta cadavrului a fost sesizata de un trecator, in Oradea, acesta…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un azil pentru persoane varstnice din Oradea. Apelul care sesiza izbucnirea incendiului la azilul de batrani a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Crișana” in jurul orei 00.40, la fața locului fiind mobilizate…