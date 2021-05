Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost impușcat astazi in timpul unei partide de vanatoare intr-o padure din zona localitații Remetea din județul Bihor. Potrivit IPJ Bihor, polițiștii din Beiuș au fost sesizați cu privire la incidentul in urma caruia „un barbat a fost impușcat in zona capului”. Victima a fost preluata cu…

- Un barbat a fost impuscat in cap, astazi, 7 mai, la o partida de vanatoare organizata in zona Remetea. Un elicopter SMURD a fost trimis in zona. Pacientul a ajuns in stare critica la Unitatea de primire a Urgentelor din Spitalul Clinic judetean Oradea de unde, dupa investigatiile de specialitate, a…

- Un barbat a fost impuscat in cap, astazi, la o partida de vanatoare organizata in zona comunei Remetea, a informat ofiterul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bihor, Ioana Lascau. Potrivit sursei, apelul la 112 a fost inregistrat vineri la ora 13.24. „Politistii de la Politia municipiului…

- Un barbat a fost impuscat in cap, vineri, la o partida de vanatoare organizata in zona Remetea, a informat ofiterul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bihor, Ioana Lascau. Potrivit sursei, apelul la 112 a fost inregistrat vineri la ora 13,24. "Politistii de la Politia…

- Incidentul s-a petrecut vineri in jurul amiezii. Un barbat de 46 de ani din Meziad, comuna Remetea a fost impușcat accidental in frunte, de catre un coleg vanator in timpul unei partide de vanatoare.

- Un vanator din Bihor a fost impușcat in cap, vineri dupa-amiaza, la o partida de vanatoare ilegala. Barbatul, in varsta de 40 de ani, a fost transportat cu elicopterul la Oradea și se afla in operație.

- Un barbat a fost impuscat in cap, vineri, la o partida de vanatoare organizata in zona Remetea, județul Bihor. Potrivit primelor informatii, victima respira inca in momentul in care partenerii sai au sunat la 112, pentru a cere ajutor. Un elicopter SMURD a fost trimis ... The post Barbat impușcat in…

- Un barbat, in varsta de 62 de ani, din Capitala, s-a impușcat mortal in cap cu o arma de vanatoare. Tragedia s-a intamplat astazi, in jurul orei 13:50, intr-o gospodarie din sectorul Buiucani al Capitalei.