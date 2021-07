Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al societații Floricon Salub SRL, Florin Constantinescu, a acceptat invitația noastra la un dialog despre problemele municipiului Campina in privința salubritații, in cadrul unei emisiuni la CampinaTV.ro.

- O problema mare in Romania este ca nu aveam o strategie pentru decarbonizarea transportului, pentru incurajarea transportului verde, pentru incurajarea transportului pe cai ferate, a afirmat, vineri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, la o dezbatere pe tema PNRR. Romania…

- O informație de ultima ora vizeaza o situație neprevazuta aparuta la metroul bucureștean, pe Magistrala 4, care ingreuneaza circulația trenurilor in subteran. Așadar, daca aveți in plan sa mergeți la lucru sau catre alte zone din oraș, folosind metroul, pe Magistrala 4, e bine sa aveți in vedere faptul…

- Veste buna! Guvernul Romaniei a venit cu o ordonanța de urgența prin care sunt vizați direct tinerii dornici sa iși cumpere propria locuința. Noile reglementari adoptate de Executiv sunt extrem de bine-venite. Problema achiziționarii de locuințe de catre tineri este una destul de dificila…

- Ursul uriaș Arthur a fost impușcat de un prinț austriac la Ojdula, județul Covasna, intr-o arie naturala protejata, semnaleaza ONG-ul Agent Green intr-un comunicat postat pe site-ul oficial. Prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein ar fi venit in Romania in luna martie, și, contra unei taxe…

- "Se vorbește despre limba moldoveneasca, despre limba romana, toțise cearta intre ei, dar nimeni nu discuta sau analizeaza acest subiect in profunzime. Dar de el ar trebui sa se ocupe nu politicienii, ci de specialiștii, oamenii de știința." Aceasta opinie a fost exprimata de analistul politic Ian Lisnevski…

- Gabriela Prisacariu li s-a confesat fanilor de pe rețelele de socializare. Logodnica lui Dani Oțil le-a dezvaluit astfel internauților cu ce problema se confrunta in al doilea trimestru de sarcina. Potrivit spuselor sale, saptamana nu a inceput prea bine, intampinand mai multe... peripeții! Iata despre…

- O amenda de 20.000 de lei a fost aplicata ieri de politistii locali, conform Legii 211 2011, unui operator economic din zona Delfinariu, care a depozitat deseuri reciclabile pe domeniul public in loc sa le predea unei societati specializate.In ciuda campaniilor de informare initiate de Primaria Constanta,…