Facebook a spionat mesajele și datele private ale utilizatorilor americani și i-a raportat la FBI daca exprimau sentimente antiguvernamentale sau impotriva autoritaților – sau daca puneau sub semnul intrebarii alegerile din 2020, fraudate, acuza Donald Trump, potrivit unor surse din cadrul Departamentului de Justiție. In cadrul operațiunii de colaborare cu FBI, cineva de la […]