Peste 15 ani pe piata si mii de montaje de instalatii GPL. Firma Bigas Tech din Craiova are o vasta experienta in montajul, reparatia si intretinerea instalatiilor GPL, iar seriozitatea si profesionalismul echipei Bigas Tech se reflecta in longevitatea sa. Afacerea locala specializata in instalatii GPL a reusit sa infrunte cu succes chiar si perioada crizei economice si continua sa ofere servicii de calitate si astazi. “Credem ca am reusit sa ne mentinem pe aceasta piata prin profesionalism. Ne-am facut meseria bine, am venit cu preturi competitive si am dat mereu dovada de seriozitate si intelegere…