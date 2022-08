Big Tech, prădătorul de vârf Nimeni nu mai poate ignora impactul global pe care il are dominația unei maini de companii tehnologice precum Apple, Microsoft și Alphabet. Au strans trilioane de dolari și o putere colosala. Sunt adevarate guverne din umbra. Am pierdut mult mai mult ca indivizi, societați și națiuni din cauza creșterii lor expansive.Acumularea de date și informații […] The post Big Tech, pradatorul de varf first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

