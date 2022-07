Dupa ce in ultimii doi ani s-a vorbit aproape doar despre COVID-19 și vaccinarea anti-COVID, de cateva luni incoace variola maimuței a ajuns in prim-planul preocuparilor specialiștilor, odata cu confirmarea mai multor cazuri de infectare, in Europa, dar și in Statele Unite. Acum in centrul atenției au ajuns subiecte ce țin de testarea și vaccinarea […] The post Big Pharma vrea vaccinarea populației impotriva variolei maimuței!/Alerta in SUA first appeared on Ziarul National .