Dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, are loc o dezbatere de amploare: daca producatorii de medicamente ar trebuie sa se ralieze la randul lor sancțiunilor impotriva Moscovei și companiilor care parasesc Rusia. Rusia se bazeaza masiv pe medicamentele occidentale. La inceputul acestei saptamani, gigantul farmaceutic Johnson & Johnson s-a alaturat numarului tot mai mare de […] The post Big Pharma face echilibristica pe sarma cu sancționarea Rusiei first appeared on Ziarul National .