Codul Rutier 2024 aduce o noua serie de schimbari in toamna acestui an. Probele audio-video vor fi esențiale pentru sancționarea conducatorilor auto care nu respecta legislația in vigoare. Totuși, pentru a fi aplicata sancțiunea, este nevoie sa fie respectate anumite reguli. Cum a fost reglementat Big Brother-ul din traficul rutier Inregistrarile trebuie sa fie facute […]