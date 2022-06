Stiri pe aceeasi tema

- Datele pasagerilor companiilor aeriene care sunt inregistrate pentru a combate infractiunile grave trebuie sa tina seama de drepturile fundamentale, iar utilizarea lor sa fie limitata la ceea ce este strict necesar, a stabilit marti Curtea de Justitie a UE (CJUE), transmite Reuters,

- Peste 1.000 de persoane au pierdut zborul de pe aeroportul din Dublin. Situația a fost atat de haotica, incat guvernul l-a convocat pe directorul general al aeroportului pentru a veni cu un plan pentru restul verii, iar compania s-a angajat sa plateasca cheltuiala in plus a pasagerilor care au pierdut…

- Elena Udrea va mai sta cateva zile in arest in Bulgaria. Curtea de Apel din Sofia a amanat, marți, decizia privind cererea de extradare a fostului ministru. Magistrații bulgari se vor pronunța pe 18 mai in cazul Elenei Udrea, aceasta fiind a doua amanare. Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare…

- Companiile aeriene din Nigeria iși vor intrerupe operațiunile interne incepand de luni, in semn de protest fața de costul tot mai mare al combustibilului pentru avioane, scrie BBC. Aceasta a crescut de aproape patru ori in acest an, ceea ce nu este sustenabil, a declarat Airline Operators of Nigeria…

- Consiliul Judetean Arad a aprobat, marti, proiectul de hotarare privind schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii companiilor aeriene de pe Aeroportul Arad in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID – 19, precum si documentele care trebuie depuse pentru solicitarea acordarii…

- Uniunea Europeana a trecut pe lista neagra a 20 de companii aeriene ruse și le-a interzis sa zboare in propriul spațiu aerian. Acest lucru a fost raportat de site-ul oficial al Comisiei Europene . Comisia Europeana a pus pe lista neagra 20 de companii aeriene ruse. De asemenea, include cele mai mari…

- Companiile aeriene vor transmite pasagerilor cresterea preturilor petrolului, prin tarife mai mari, relativ rapid, dar majorarea costurilor energiei va inrautati perspectivele generale ale industriei in 2022, a anuntat seful Asociatiei Internationale de Transport Aerian (IATA), Willie Walsh, transmite…

- Comisia Europeana a aprobat marti o schema romaneasca in valoare de un milion de euro pentru a sprijini companiile aeriene care isi incep activitatea pe aeroportul din Arad, in contextul pandemiei de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar. Fii la curent…