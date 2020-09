Big Brother la Reşiţa ne va şi cântări maşinile RESITA – Sistemul ne va aduce lumini moderne pe stalpi, dar si vreo 600 de camere de supraveghere, dintre care cel putin o suta vor fi cu recunoastere faciala. Traseul masinilor prin oras va putea fi urmarit in baza numarului de inmatriculare, iar vehiculele vor fi cantarite din mers, la intrare in Resita! Nu este vorba despre ceva de domeniul SF-ului, ci conturarea proiectului Smart City Resita, menit sa imbunatateasca siguranta pe strazile urbei. Asta pentru ca, in sfarsit, cadrul legal care permite primariilor sa monteze camere de supraveghere pe stalpii de curent a intrat in vigoare, iar… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de supraveghere video din comuna Vințu de Jos se extinde cu zece camere video de supraveghere și o camera speciala pentru identificarea placuțelor de inmatriculare. Investiția se ridica la peste 23.000 de lei. Primaria Vințu de Jos a cumparat recent, prin achiziție directa lansata pe SEAP,…

- Ziarul Unirea 128 de camere de supraveghere video vor impanzi Blajul. Sistemul performant poate detecta numerele de inmatriculare ale mașinilor Intr-o postare pe pagina sa de socializare, primarul municipiului Blaj, Gheroghe Traian Rotar, a anunțat ca Blajul va beneficia de un sistem performant de supraveghere…

- Trecerea subterana de pe strada Alecu Ruso, din sectorul Ciocana al Capitalei, intra in reparatie. Primarul ion Ceban a declarat ca subterana respectiva „ani de zile a stat in paragina, fara ca cineva sa traga atentia la ea”.

- Sistemul NATO de supraveghere și control al spațiului aerian al Marii Negre a detectat astazi prezența unui avion militar rusesc in spațiul aerian aliat din vestul Marii Negre.Conform procedurilor, au fost lansate aeronave militare NATO din Turcia, Romania și Bulgaria, care sa determine avionul…

- „Avion militar rusesc” in spațiul aerian aliat din vestul Marii Negre Foto: Arhiva. Sistemul NATO de supraveghere și control al spațiului aerian al Marii Negre a detectat astazi prezența unui avion militar rusesc în spațiul aerian aliat din vestul Marii Negre. Conform procedurilor,…

- Primarul general Ion Ceban a solicitat pretorilor ca fiecare obiectiv important din sectoare – parcuri, scuaruri, alei, sau alte locuri publice sa fie supravegheate video. In acest fel, responsabilii de la primarie vor fi mai operativi si eficienti in ceea ce priveste actiunilelor, in cazul in care…

- Președintele Consiliului Județean ( CJ ) Dolj, Ion Prioteasa, a prezentat miercuri, in cadrul unei conferințe de presa susținute la Palatul Administrativ, site-ul de internet realizat pentru activitatea de transport rutier de persoane, gestionata de catre autoritatea de specialitate din subordinea instituției.…

- In 2019, au fost inregistrate peste 31.146 de accidente de circulatie rutiera din care peste 41.533 de persoane au fost ranite, iar mai mult de 1.800 de persoane au murit, arata datele Institutului National de Statistica.Fata de anul 2018, numarul persoanelor accidentate mortal a scazut cu 0,2%, in…