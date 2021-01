Stiri pe aceeasi tema

- DE RASUL CURCILOR… Un individ de 26 de ani, din localitatea Carja, a fost depistat de oamenii legii din Murgeni, dupa ce mașina pe care o conducea a luat foc. Barbatul a incercat sa fuga de la locul inidentului, dar polițiștii l-au depistat in mașina unui cunoscut de-al sau. L-au identificat și l-au…

- INVESTIȚII, INVESTIȚII, INVESTIȚII… PNL Vaslui a prezentat in zilele anterioare atat programul de guvernare 2020 – 2024, cat și Programul de redresare și reziliența. Candidatul de pe locul 1 la Senat, Iulian Mihail Bica, secondat de primarul municipiului Barlad, avocat Dumitru Boroș, au prezentat inainte…

- IPS Teodosie, așteptat de Poliție in fața bisericii. Arhiepiscopul Tomisului a fost surprins fara masca in timp ce oficia slujba de inmormantare a unui preot, intr-o biserica din județul Constanța. IPS Teodosie, așteptat de Poliție in fața bisericii. Arhiepiscopul Tomisului si un sobor de preoti au…

- CU CERUTUL… Pomenile nemeritate continua sa vina pentru cei doi lenesi de la Blagesti! Dupa ce au ajuns Bucuresti, intr-o incercare cam nereusita de a-si relua serialul TV pe care l-au abandonat in septembrie, „Vulpita” si Viorel Stegaru au fost cadorisiti de un telespectator cu o casa, intr-un sat…

- Octavian Nemescu, reputat compozitor si profesor de al carui nume sunt legate aparitia si evolutia curentului spectral romanesc, a murit in noaptea de vineri spre sambata, la varsta de 80 de ani, potrivit unor surse apropiate familiei. Nemescu, tatal cineastului Cristian Nemescu, a avut o contributie…

- SUPARARE, SUPARARE… Sedinta extraordinara a Consiliului Local Municipal Barlad, convocata de primarul Dumitru Boros, a reunit si ultimii cinci consilieri locali alesi la scrutinul de pe 27 septembrie care au depus juramantul la preluarea mandatului. Totodata, in cadrul intrunirii a fost stabilita si…

- UPDATE: Fortele de interventie au declansat planul rosu de interventie, din cauza numarului mare de victime. In urma impactului dintre masini sase persoane au fost ranite dintre care doua au fost declarate decedate. In acest moment cadrele medicale fac eforturi pentru a salva viata unei fetite de numai…

- La doar 23 de ani, Fiona Simpson a dat dovada de curaj așa cum doar o mama poate face. Prinsa intr-o furtuna de grindina extem de periculoasa, femeia și-a protejat copilul cu propriul tru, deși imaginile facute apoi arata ca a trecut prin dureri de neinchipuit. Tanara se afla in mașina cu fiica ei de…