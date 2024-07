Polițiștii locali din Sectorul 6 au dat 24 de amenzi in valoare de peste 16.500 de lei in ultima perioada pentru fapte surprinse de camerele de supraveghere din sector. Strazile sunt monitorizate pe un perete uriaș cu 27 de ecrane, iar un sistem de inteligența artificiala scoate in evidența cadrele de interes. ”Camerele de supraveghere […] The post „Big Brother” aduce sume frumoase la bugetul din Sectorul 6 appeared first on Puterea.ro .