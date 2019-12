Big Ben, celebrul clopot din turnul nordic al Palatului Westminster din Londra, va rasuna din nou la miezul noptii de Revelion, marcand astfel pentru prima data intrarea intr-un nou an dupa ce noua sa infatisare a fost dezvaluita publicului larg in luna martie, la jumatatea unor ample lucrari de restaurare si renovare care se vor finaliza in 2021, informeaza Reuters. Elizabeth Tower, una dintre cele mai fotografiate cladiri din Marea Britanie, inalta de 96 de metri, a fost inconjurata de schele in ultimii doi ani, pentru ca cele patru ceasuri ale sale sa fie reglate si revopsite si decoratiunile…