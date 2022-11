Inainte ca miliardarul Elon Musk sa preia controlul asupra platformei sociale, in urma cu doua saptamani, bifa albastra era acordata celebritatilor si jurnalistilor verificati de platforma, tocmai pentru a preveni o uzurpare a identitatii lor. Acum, oricine poate obtine o bifa atat timp cat are un telefon, un card de credit si da companiei 8 dolari pe luna. Dupa ce un cont al unui impostor inregistrat in sistemul reinnoit Twitter Blue a transmis un mesaj ca insulina este gratuita, gigantul farmaceutic Eli Lilly & Co a trebuit sa isi ceara scuze. De asemenea, Nintendo, Lockheed Martin, Tesla si…