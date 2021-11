Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto l-a asigurat, joi, pe omologul sau polonez Zbigniew Rau de solidaritatea Ungariei si le-a adresat multumiri granicerilor si politistilor polonezi pentru faptul ca apara frontierele acestei tari si în consecinta pe cele ale Uniunii Europene, relateaza…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a sugerat marti Uniunii Europene sa ofere Belarusului asistenta financiara pentru ca aceasta tara sa opreasca migrantii care incearca sa ajunga in vestul Europei, la fel cu procedeaza cu Turcia, si a estimat ca afluxul de migranti este rezultatul politicii duse…

- Marius Tudor, consilier in Parlamentul European, afirma ca la nivelul Uniunii Europene certificatul verde nu a fost dezvoltat pentru condiționarea accesului celor nevaccinați. Ș, din aceasta perspectiva, Romania incalca regulamentele UE. „Foarte important! Trebuie sa știți ca la nivel UE certificatul…

- Polonia a mobilizat aproape 6.000 de militari la frontiera cu Belarus, in cadrul masurilor de securitate aplicate pentru oprirea imigrantilor extracomunitari care incearca sa ajunga in spatiul Uniunii Europene, informeaza agentia Reuters, conform blacknews.ro . In ultimele zile, numarul militarilor…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca va lua masuri impotriva Poloniei, ca urmare a deciziei Tribunalului Constitutional de la Varsovia. Potrivit acesteia, unele dintre legile Poloniei nu sunt compatibile cu cele ale Uniunii Europene. Analiștii susțin ca una dintre sancțiuni…

- Guvernul ungar va trimite Romaniei la inceputul saptamanii viitoare 1.000 de cutii de favipiravir, medicament antiviral folosit la tratarea COVID-19, pentru a ajuta tara vecina in efortul impotriva pandemiei, a anuntat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI, preluata…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat joi ca Romania va primi ajutor din partea autoritaților din Ungaria pentru tratarea pacienților cu Covid-19. Țara noastra a inregistrat cea mai mare rata de mortalitate din lume, iar spitalele nu mai fac fața numarului de bolnavi. „Ministrul de externe…