Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului continua calatoria virtuala prin palatele din Timișoara. Puteți descoperi povestea Palatul Deschan și a proprietarilor/arhitecților care le-au creat. Daca in prima jumatate a secolului al XVIII-lea era considerata „cea mai reprezentativa cladire civila in stil baroc”, la…

- Cea de a doua ediție a concursului care va stabili „Cea mai frumoasa casa din Banat”, s-a bucurat de un real succes, in total au fost trimise pe adresa organizatorului, Muzeul Național al Banatului, nu mai puțin de 129 de propuneri. Juriul de specialiști a ales cele 12 finaliste, acum urmeaza desemnarea…

- Muzeul Național al Banatului in parteneriat cu Consiliul Județean Timiș va propune ca pe parcursul lunii noiembrie sa vizitați doua expoziții cat un univers: una de pictura, cealalta de sculptura: „Joc Intim”, semnata de artista Madar Reka și „Nave aka Defense Shields”, a artistului Ilie Duța. „Joc…

- Muzeul Național al Banatului organizeaza, in parteneriat cu Asociația Fotografica f:5,6, cea de-a V-a ediție a Bienalei Naționale de Arta Fotografica IMAGO – Timișoara 2021, cu tema „Aerul”, care este dedicata memoriei fotografului Liviu Tulbure, pentru care, la inceputul acestui an, „aerul” s-a terminat,…

- Muzeul National al Banatului din Timisoara in colaborare cu Asociatia Fotografica f:5,6 și cu sprijinul Consiliului Județean Timiș organizeaza cea de a cincea editie a Bienalei Nationale de Arta Fotografica IMAGO – Timisoara – 2021. In acest an, tema este ”Aerul”, ediția fiind organizata in memoria…

- Bienala Nationala de Arta Fotografica – IMAGO – Timisoara – 2021 cu tema Aerul este organizata in memoria fotografului Liviu Tulbure (8 iunie 1958 – 9 ianuarie 2021). Din cauza crizei sanitare din care inca nu am iesit, ediția a V-a a Bienalei Nationale de Arta Fotografica IMAGO a fost amanata din…

- Consiliul Județean Timiș a introdus un bilet unic de intrare la cele trei muzee din subordine. Este vorba despre Muzeul Național al Banatului, Muzeul Național de Arta și Muzeul Satului Banațean. Bilet unic de intrare pentru muzeele din Timișoara Noul preț este la jumatate din valoarea anterioara. Sistemul…

- Muzeul Național al Banatului continua calatoria virtuala prin palatele din Timișoara. Puteți descoperi povestea palatului Miksa Steiner, aflat la nr. 1, pe strada Gheorghe Lazar, la rascrucea dintre Piața Unirii și strada Vasile Alecsandri. Un palat ce poarta amprenta stilului secession și care a beneficiat…