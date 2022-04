Stiri pe aceeasi tema

Cecilia Vicuna, poeta, activista, cineast si artist plastic, a fost distinsa sambata la cea de-a 59-a editie a Bienalei de la Venetia cu Leul de Aur pentru intreaga cariera, una dintre cele mai inalte distinctii acordate acestei pioniere a artei conceptuale, relateaza EFE.

Vernisajul expozitiei care reprezinta Romania la cea de-a 59-a editie a Bienalei de Arta de la Venetia, „Tu esti un alt eu - O catedrala a corpului", al artistei si regizoarei Adina Pintilie, a avut loc joi la Giardini della Biennale, conform news.ro.

Bienala de la Venetia, amanata cu un an din cauza pandemiei de coronavirus, va fi marcata in 2022 de razboiul declansat de Rusia in Ucraina, a declarat curatoarea evenimentului, Cecilia Alemani, citata de DPA.

Artistul plastic sucevean Paula Salar va fi prezenta cu creatii ale sale in acest an la expozitia internationala ce reuneste artisti din mai multe tari si lucrarile lor, in perioada Bienalei de la Venezia, ce se desfasoara in luna mai, potrivit Agerpres.

Emmanuel Macron a acuzat guvernul lui Boris Johnson ca nu si-a respectat "declaratiile marete" cu privire la ajutorul acordat refugiatilor ucraineni, care ar trebui sa depuna personal solicitarile de azil la Bruxelles sau Paris pentru a intra in Marea Britanie, relateaza The Guardian.

La cateva ore dupa ce s-a adresat parlamentului britanic, presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a postat un nou video in social media cu un discurs in care saluta faptul ca SUA si Marea Britanie vor interzice importurile de petrol rusesc, spunand ca "va fi gasita o alta benzinarie", informeaza…

Docherii britanici au refuzat sa descarce o nava care transporta gaz din Rusia in semn de protest fața de razboiul din Ucraina, iar vaporul a fost nevoit sa caute alt port, a anunțat The Guardian.

Un oligarh nascut in Ucraina a fost gasit mort la domiciliul sau in circumstanțe inexplicabile, a declarat poliția din Surrey (in apropiere de Londra), anunța The Guardian.