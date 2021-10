Bienala Albastră la Casa „Ștefan Baciu” Vernisajul Expoziției Participanților din cadrul Bienalei Albastre 2021, va avea loc vineri, 22 octombrie 2021, ora 16:00 la casa memoriala „Ștefan Baciu” Brașov, strada Dr. Gh. Baiulescu numarul 9. Timp de o luna, Secția de Literatura a Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov se transforma intr-un spațiu de arta contemporana, in care 14 artiști din mai multe generații, cu varste biologice și creaționale diferite, aduc, prin lucrarile lor, un tot unitar plin de vivacitate casei poetului Ștefan Baciu. Cele 23 de lucrari ale expozanților imbraca pereții „Casei Galbene” in motive vegetale, fitomorfe,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

