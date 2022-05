Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Lukașenko, liderul din Belarus, da asigurari ca țara sa nu va lua parte la razboiul ruso-ucrainean, informeaza BelTA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Dispozitivul EDM4S a fost dezvoltat de o companie lituaniana și are capacitatea nu doar de a lupta impotriva dronelor inamice, dar și de a le detecta și anihila.Arma se afla in dotarea forțelor aeriene ucrainene care de acum se pot apara impotriva atacurilor.Dispozitivul cantarește doar 5,5 kg și are…

- Aflat in vizita in Orientul Indepartat Rus, președintele Vladimir Putin a anunțat ca Rusia iși va relua programul lunar alaturi de Belarus, relateaza agenția Interfax . „Vom relua programul lunar. Vorbim despre lansarea din cosmodromul Vostocinai a vehiculului automat al complexului robotic spațial…

- Deși armata rusa s-a retras din nordul capitalei Kiev, lupta ucrainenilor din aceste zone continua pentru ca asaltul militar a lasat in urma distrugeri greu de imaginat acum ceva vreme, cum ar fi zona orașului Cernihiv.Satele presarate de la periferia orașului Cernihiv, din nordul Ucrainei, vor purta…

- Au existat evolutii ”pozitive” in negocierile in curs intre oficialii rusi si ucraineni, i-a transmis Vladimir Putin liderului belarus, Aleksandr Lukasenko, un aliat cheie al Rusiei, in cadrul unei intalniri la Moscova. De asemenea, Putin sustine ca Rusia si Belarus vor beneficia de pe urma sanctiunilor…

- Orașul Herson a fost ocupat de ruși miercuri. La Kiev, o racheta a lovit in aceasta seara gara din sudul orașului, plina cu oameni care incearca sa prinda un tren spre granița cu Polonia. Nimeni nu a fost ranit, pagubele sunt minore. Urmeaza inca o noapte grea pentru Ucraina.

- Este posibil ca dictatorul belarus Alexandru Lukasenko sa fi dezvaluit din greseala planurile de invazie ale Rusiei in Ucraina la televizor. Un scurt videoclip distribuit de jurnalistul belarus Tadeusz Giczan pe Twitter il arata pe Lukasenko aratand spre o harta a Ucrainei care o arata segmentata in…

- RAZBOI in UCRAINA – Ziua CINCI: Ploaie de rachete lansate din Belarus spre orașe ucrainene. Bilanțul de la inceputul invaziei Ziua 5 a invaziei Ucrainei de catre Rusia. A fost inca o noapte grea pentru forțele ucrainene. Live TEXT FOTO și VIDEO – ZIUA CINCI Principalele informații despre invazia rușilor…