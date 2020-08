Subsecretarul de stat american Stephen Biegun a declarat luni, la Vilnius, ca SUA nu au vreun indiciu referitor la intentiile Rusiei privind o interventie militara in Belarus si a cerut guvernului de la Minsk sa ii puna in libertate pe detinutii politici, transmite Reuters. ''Evident ca ar fi extrem de nebinevenita (o interventie militara rusa in Belarus, n. red.), dar nu avem niciun indiciu in afara remarcilor publice pe care le-am auzit'', a spus numarul 2 in diplomatia americana dupa o intrevedere cu lidera opozitiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia. In ultimele doua saptamani,…