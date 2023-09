BIEFF.13: o invitație deschisă la reflecție, dezbatere și dialog, alături de profesioniștii din lumea filmului internațional Au mai ramas doar cateva zile pana la deschiderea oficiala a celei de-a 13-a ediții BIEFF – primul și cel mai amplu eveniment din Romania dedicat filmului de avangarda și artei vizuale. In perioada 26 septembrie – 1 octombrie, salile de cinema din capitala vor gazdui proiecții in premiera ale unora dintre cele mai curajoase experimente cinematografice ale anului, dar și intalniri eveniment cu cineaști și profesioniști reputați ai industriei cinematografice internaționale. Publicul va avea ocazia sa discute cu invitații ediției in cadrul sesiunilor de Q&A programate dupa proiecții, dar și in cadrul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera de festival incepe sa se instaleze in Oradea, orașul care peste doua saptamani va gazdui un maraton cinematografic, la cea de-a șasea ediție TIFF Oradea. Programul acestei ediții cuprinde peste 30 de titluri sonore, filme premiate in marile fest

- La doar o zi de cand au avut loc trei explozii puternice la Crevedia, o agenție de turism din Romania s-a oferit sa ajute, in urma tragicului eveniment. Se dau bilete gratuite de avion pentru familiile raniților din Crevedia.

- Una dintre cele mai iubite secțiuni din programul Ideo Ideis Festivalul Național de Teatru Tanar, Cinemateca Tarzie continua sa-și surprinda publicul și la aceasta ediție cu filme romanești noi și foarte noi, prezentate la Alexandria chiar de creatorii lo

- VINERI: Scriitori in dialog cu publicul romanesc, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Lansari de carte, momente muzicale și poezie VINERI: Scriitori in dialog cu publicul romanesc, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Lansari de carte, momente muzicale și poezie Consiliul Județean Alba…

- Eveniment cu mare incarcatura emoționala la Galeria de Arta Zamca, unde creatorul popular Lidia Sabiuța a expus miercuri, 5 iulie 2023, mai multe „icoane cusute – pictura in ac". Artista s-a bucurat de un public numeros, care i-a admirat lucrarile și care a fost curios sa afle ...

- Pentru prima data in istorie, vocea Americii in Romania este cea a unei femei. Excelența Sa, Dna. Kathleen Ann Kavalec, noul Ambasador al SUA in Romania, a acceptat, cu ocazia Zilei Naționale a SUA, sa raspunda intrebarilor Alessandrei Stoicescu intr-un d

- Pentru prima data in istorie, vocea Americii in Romania este cea a unei femei. Excelența Sa, Dna. Kathleen Ann Kavalec, noul Ambasador al SUA in Romania, a acceptat, cu ocazia Zilei Naționale a SUA, sa raspunda intrebarilor Alessandrei Stoicescu intr-un decor inedit, pe potecile care emana tradiții…