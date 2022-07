Stiri pe aceeasi tema

- Brittney Griner, vedeta baschetului feminin american, arestata de peste patru luni in Rusia, s-ar putea intoarce in țara sa natala ca urmare a unui schimb de prizonieri in care va fi inclus traficantul de arme rus Viktor Bout. Donald Trump nu este insa de acord cu planul administrației SUA.​

- Secretarul american de stat Antony Blinken a anunțat miercuri ca intenționeaza sa vorbeasca cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru prima data de la inceputul razboiului din Ucraina, in urma cu mai bine de cinci luni, informeaza CNN și Reuters . Șeful diplomației americane a precizat ca…

- Traficantul Vicktor Bout, ramificatii in Romania. Ea este o vedeta a baschetului profesionist american, acuzata ca avea ulei de hasis in bagaj. El este un celebru traficant de arme rus, cunoscut sub numele de „Negustorul Mortii", care ispaseste o pedeapsa de 25 de ani inchisoare in SUA, pentru ca a…

- Starul baschetului feminin din SUA, Brittney Griner, a pledat joi, in timpul celei de-a doua audieri, vinovata pentru acuzațiile de contrabanda cu droguri, dar a negat ca a incalcat legea in mod intenționat, relateaza Reuters . „Doresc sa pledez vinovata pentru toate acuzațiile. Dar nu am avut avut…

- Vedeta americana de baschet Brittney Griner s-a intors joi (7 iulie) la un tribunal rus pentru a doua audiere din procesul sau pentru acuzații de trafic de droguri, in urma caruia ar putea fi condamnata la o pedeapsa de pana la 10 ani de inchisoare, la cateva zile dupa ce l-a indemnat pe președintele…

- Președintele SUA, Joe Biden, i-a spus miercuri, la telefon, soției vedetei WNBA Brittney Griner ca lucreaza pentru a asigura eliberarea din Rusia cat mai curand posibil a acesteia, calificand drept "intolerabila" detenția baschetbalistei, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Vedeta baschetului american din WNBA, Brittney Griner, i-a adresat un apel direct președintelui Joe Biden pentru a o apara, intr-o scrisoare emoționanta ajunsa luni la Casa Alba, in timp ce ramane reținuta in Rusia sub acuzația de trafic de droguri. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Brittney Griner (31 de ani), considerata una dintre cele mai valoroase baschetbaliste din istoria SUA, a fost reținuta pe un aeroport din apropierea Moscovei pe 17 februarie, dupa ce, in urma unui control, autoritațile din Rusia ar fi gasit ulei de canabis in bagajele sale.