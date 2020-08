Stiri pe aceeasi tema

- Drapelul american a fost coborat luni dimineata de pe consulatul Statelor Unite din Chengdu, la trei zile dupa ce a fost inchis de Beijing, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea chineza, noteaza Agerpres. Guvernul chinez a ordonat vineri inchiderea acestei reprezentante diplomatice, ca represalii…

- ”Vom face investitii istorice”, a dat asigurari candidatul democrat la Casa Alba, care se vrea campionul luptei impotriva modificarilor climatice in vederea obtinerii unui victorii contra lui Donald Trump in alegerile de la 3 noiembrie. Atunci cand miliardarul republican ”se gandeste la modificarile…

- Acesta este pronosticul unui profesor de științe politice care a prezis corect rezultatele în cinci din șase alegeri care au avut loc din 1996. „Modelul Primarelor îi da lui Donald Trump o șansa de 91% de a câștiga în noiembrie”, a declarat joi pentru Mediaite Helmut…

- "In prezent, 19,9% dintre moscoviti au anticorpi la coronavirus", a declarat viceprimarul Anastasia Rakova, insarcinata cu politicile orasului privind problemele de sanatate. Peste 90.000 dintre locuitorii Moscovei au fost testati pentru anticorpi ca parte a unui program lansat in capitala…

- Invitat in emisiunea lui Sean Hannity de la FOX News, canalul sau "de casa", presedintele american a lansat mai multe atacuri la adresa lui Biden, dar nu a parut la fel de detasat ca de obicei, ba chiar a admis posibilitatea de a fi invins de rivalul sau. "E o nebunie ce se intampla. Omul…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman declara, cu ocazia implinirii a 140 de ani de relatii diplomatice Romania SUA, ca poporul roman nu are prieten mai bun decat poporul american. "Romania este unul dintre cei mai apropiati aliati militari si economici ai Statelor Unite in Europa. Poporul roman…

- Prima Doamna Melania Trump ar putea fi cel mai dur inamic al presedintelui Donald Trump in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, mai dur decat Joe Biden, speculeaza la CNN experti, care evoca un detaliu tulburator al comunicarii First Lady, relateaza revista franceza Gala.In contextul…

- Piața muncii din Statele Unite s-a imbunatațit in mod neașteptat in mai, crescand speranțele celor care cred ca distrugerile economice provocate de pandemie vor fi mai puțin daunatoare decat anticipasera multi experti. Rata șomajului a scazut la 13,3%, fața de 14,7% in aprilie, in timp ce numeroase…