Biden va anunța victoria chiar de ziua… Revoluției Sovietice BUCUREȘTI, 7 nov – Sputnik. Pare ca un facut, dar acuzațiile de neomarxism și de „troțkism” care sunt asociate gurparilor care il susțin pe Joe Biden sunt acum susținute de o coincidența ciudata! Ba chiar de doua… Mai precis, surprinde faptul ca Joe Biden insista sa iși anunțe azi, 7 noiembrie, victoria, deși sunt acțiuni in Justiție intentate de echipele lui Donald Trump. © AP Photo / John LocherFoto: Proteste in SUA dupa alegerile prezidențiale15 Pentru cei care au trait alte vremuri, 7 noiembrie era una dintre cele mai mari sarbatori din fosta Uniune Sovietica – URSS – marcand… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

