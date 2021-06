Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va anunta "poate chiar joi" un plan pentru a distribui tarilor care au cea mai mare nevoie, in coordonare cu programul COVAX, 80 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat miercuri seful diplomatiei americane, Antony Blinken, citat de AFP.



"In cateva zile, poate joi, presedintele (Joe Biden) va anunta cu mai multe detalii planul pe care l-a elaborat pentru a distribui 80 de milioane de doze de vaccin in intreaga lume", a declarat miercuri secretarul de stat in cursul unei intrevederi la ambasada SUA la San Jose, in Costa Rica.

