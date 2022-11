Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden „este informat continuu despre ceea ce se intampla, urmareste indeaproape” evolutia situatiei a declarat luni un purtator de cuvant al Casei Albe, John Kirby, despre manifestațiile din China, scrie AFP. „Casa Alba sustine dreptul la proteste pasnice”, a mai declarat el…

- Protestele impotriva politicii stricte zero COVID a Chinei și a restricțiilor asupra libertaților s-au extins in cel puțin cateva orașe din intreaga lume, intr-o demonstrație de solidaritate cu rarele manifestari de sfidare ale chinezilor fața de regimul de la Beijing, scrie Reuters. Poliția chineza…

- China a raportat al cincilea record zilnic consecutiv de 40.347 de noi infecții cu COVID-19 la 27 noiembrie, dintre care 3.822 au fost simptomatice și 36.525 asimptomatice, noul bilanț record venind in contextul unor proteste tot mai extinse in mai multe orașe, inclusiv in capitala Beijing și in marele…

- Cetațenii din China comunista protesteaza pe strazi in cateva orașe, cerand demisia președintelui Xi Jinping. Protestele par sa fi pornit impotriva masurilor extrem de dure impuse de autoritațile de la Beijing impotriva raspandirii Covid. Unul dintre orașele in care se desfașoara proteste este Shanghai,…

- Liderii celor mai puternice țari din lume - Statele Unite și China, discuta in insula Bali din Indonezia. Este prima intilnire fața in fața pentru Joe Biden și Xi Jinping, de cand Biden a ajuns la Casa Alba. SUA și China iși disputa intaietatea la nivel global, intr-o rivalitate care, spun tot mai multe…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, se va intalni saptamana viitoare, cu ocazia summitului G20 din Indonezia, cu omologul sau din China, Xi Jinping, pentru a discuta despre relatiile bilaterale si despre o serie de crize internationale, printre care situatia din Taiwan si abordarea fata de Rusia.…

- Președintele american Joe Biden il va primi pe omologul sau francez Emmanuel Macron la 1 decembrie, la Casa Alba, intr-o vizita de stat, a anunțat luni Karine Jean-Pierre, purtatoarea de cuvant al Casei Albe, transmit agențiile de presa. ”Aceasta vizita va dovedi profunzimea și forța relației dintre…

- Este prea devreme pentru a spune daca recentele caștiguri obținute de Ucraina in estul țarii in detrimentul Rusiei reprezinta un punct de cotitura in razboi, a declarat marți un oficial occidental, sub rezerva anonimatului, pentru Reuters. „Este prea devreme pentru a spune daca acesta este un punct…