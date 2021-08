Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a anunțat sambata inceperea retragerii trupele americane de pe aeroportul din Kabul dupa o operațiune grea de doua saptamani a Washingtonului și a aliaților de a evacua cetațenii și afganii la risc dupa preluarea puterii in Afganistan de catre talibani, relateaza Reuters . Retragerea vine…

- Talibanii au condamnat sambata atacul cu drona efectuat de catre armata americana care a ucis „doua ținte importante” din randurile gruparii teroriste ISIS-K, care a efectuat un atac terorist joi pe aeroportul din Kabul soldat cu moartea a 13 soldați americani și peste 170 de civili afgani, potrivit…

- Pentagonul a anuntat sâmbata ca „doua tinte importante” ale gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucise si înca una ranita în atacul cu drona efectuat vineri de armata americana în Afganistan, fara alte precizari, transmite AFP, potrivit Agerpres. La rândul lor,…

- Statele Unite și aliații sai se grabesc sa evacueze cât mai mulți oameni din Afganistan - cetațeni ai țarilor lor, dar și colaboratori afgani - înainte de termenul limita de 31 august, pe fondul deteriorarii situației, dupa ce un atacator sinucigaș al Statului Islamic a ucis joi 85 de oameni,…

- Secretarul de presa al Pentagonului a anunțat joi ca o explozie a avut loc in afara aeroportului din Kabul, adaugand ca nu este clar daca sunt raniți, relateaza Reuters. Informațiile inițiale arata ca explozia a fost provocata atentat sinucigas, potrivit unui oficial american citat de Reuters. Un oficial…

- Presedintele american Joe Biden este presat sa extinda termenul limita pentru evacuarile din Afganistan dincolo de 31 august. Si premierul britanic Boris Johnson cere mentinerea trupelor americane pe aeroportul din Kabul si luna viitoare, dar talibanii ameninta ca “vor fi consecinte”. In haosul din…

- Președintele SUA Joe Biden a anunțat, intr-o declarație de presa, ca lucreaza din greu și cat mai repede posibil pentru a evacua oamenii din Afganistan, informeaza Agerpres, care preia AFP.Joe Biden a declarat ca spera ca operatiunile de evacuare la Kabul sa poata fi finalizate inainte de 31 august,…

- Pentagonul a autorizat desfasurarea altor 1.000 de soldati, in plus fata de cei 5.000 anuntati anterior, pentru a ajuta la evacuarea civililor din Kabul, a declarat duminica un oficial american, informeaza Reuters. Oficialul american, care a facut aceste declaratii sub conditia anonimatului, a precizat…