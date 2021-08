Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a avertizat sambata ca un nou atac la aeroportul din Kabul este ''foarte probabil'' in urmatoarele 24-36 de ore, adaugand ca raidul cu drona efectuat vineri de armata SUA care a ucis in Afganistan doi membri ai gruparii Stat Islamic nu este ultimul, relateaza…

- Președintele american Joe Biden a avertizat sâmbata seara ca noi atacuri teroriste în Afganistan pot avea loc în urmatoarele ore, dar și ca forțele americane vor continua atacurile asupra militanților Statului Islamic, dupa ce sambata un atac cu drona a ucis doi militani ISIS-K. Biden…

- Președintele american Joe Biden va oferi o declarație de presa joi seara de la Casa Alba dupa atacurile teroriste de la amiaza de langa aeroportul internațional din Kabul in care au murit 12 militari americani și cel puțin 60 de civili afgani. Au fost primele pierderi pe care le sufera armata americana…

- Presedintele SUA a cerut, de asemenea, Pentagonului sa aiba pregatite planuri de rezerva pentru a prelungi retragerea daca se va dovedi necesar, a adaugat purtatoarea sa de cuvant, Jen Psaki, intr-un comunicat.Conform comunicatului, Joe Biden "a confirmat ca suntem pe cale sa finalizam (operatiunile)…

- Președintele SUA Joe Biden a anunțat, intr-o declarație de presa, ca lucreaza din greu și cat mai repede posibil pentru a evacua oamenii din Afganistan, informeaza Agerpres, care preia AFP.Joe Biden a declarat ca spera ca operatiunile de evacuare la Kabul sa poata fi finalizate inainte de 31 august,…

- Președintele american Joe Biden a anunțat, duminica seara, intr-o noua conferința de presa, ca Statele Unite au fost nevoite sa-și schimbe și sa-și adapteze planurile inițiale de evacuare din Kabul, in condițiile in care situația de securitate din teren „se schimba cu rapiditate”.

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat ca este gata sa mentina fortele americane la Kabul si dupa 31 august, daca toti cetatenii americani care se afla inca in tara nu sunt evacuati pana atunci, potrivit unui extras dintr-un interviu difuzat miercuri de canalul ABC, relateaza AFP. "Vom stabili in…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ”Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala sporita in favoarea…