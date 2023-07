Stiri pe aceeasi tema

- „NATO este un proces care necesita ceva timp pentru a indeplini toate calificarile - de la democratizare la o intreaga serie de alte probleme”, a spus Joe Biden parand sa faca aluzie la ceea ce tarile candidate la NATO, mai ales cele din fostul bloc comunist, au primit inainte de aderarea propriu-zisa…

- Ucraina nu este inca pregatita pentru aderarea la NATO, iar razboiul trebuie sa se incheie inainte ca Alianța sa ia in considerare adaugarea Kievului in randurile sale, a declarat președintele american, Joe Biden, intr-un interviu pentru CNN, difuzat duminica.In timp ce discuția despre aderarea iminenta…

- Ucraina "merita sa adere la NATO", a declarat vineri presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa o intalnire la Istanbul cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, noteaza AFP, citat de Agerpres.Kievul vrea sa adere la Alianta Nord-Atlantica, dar Statele Unite au avertizat vineri ca Ucraina…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat vineri, 7 iulie, ca președintele Joe Biden și consilierii sai au luat o "decizie unanima" de a trimite Ucrainei muniții cu dispersie, relateaza Sky News, The Guardian și Al Jazeera.Potrivit lui Sullivan, Kievul…

- Armata Statelor Unite considera ca munițiile cu dispersie ar fi utile Ucrainei pentru a riposta impotriva forțelor rusești, a declarat joi Laura Cooper, un oficial de rang inalt din cadrul Pentagonului pentru problemele legate de Rusia, Ucraina și Eurasia, dar acestea nu au fost inca aprobate pentru…

- Ucraina este pregatita sa lanseze contraofensiva mult asteptata pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia, a declarat presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru Wall Street Journal publicat sambata si preluat de Reuters. ”Credem cu tarie ca vom reusi. /…/ Nu stiu cat timp va dura.…

- Daca Statele Unite nu reușesc sa sprijine in mod adecvat Ucraina in razboiul cu Rusia, ar putea trimite un semnal Chinei ca poate ocupa Taiwanul, a declarat senatorul american Lindsey Graham in timpul unei vizite la Kiev.In urma intalnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, politicianul…

- Ministerul rus de Externe a transmis vineri un avertisment cu privire la declaratiile "periculoase" ale NATO privind aderarea Ucrainei la alianta, relateaza CNN, citat de news.ro."NATO isi fixeaza obiectivul de a "invinge" Rusia in Ucraina, iar pentru a motiva Kievul, promite ca, dupa incheierea…