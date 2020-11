Stiri pe aceeasi tema

- Ministreul de Externe din Germania Heiko Maas a declarat luni ca este convins de faptul ca dialogul dintre Washington si Berlin in mandatul lui Joe Biden va fi unul mai lejer, dand ca exemplu controversa privind bugetul de 2% pentru NATO, polemica intens promovata in mandatul lui Donald Trump.

- Președintele american in exercițiu Donald Trump nu era la Washington in momentul in care proiecțiile media l-au dat ciștigator al alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie pe rivalul sau democrat, Joe Biden. Trump se afla la clubul saude golf din Virginia. In imaginile publicate de BBC, Trump este vazut…

- Fidesz, partidul premierului ungar Viktor Orban, si-a exprimat sambata speranta ca presedintele ales al SUA, Joe Biden, sa nu distruga bunele relatii existente intre Budapesta si Washington in timpul mandatului presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, transmite EFE.Citește și: Schimbare…

- Au mai ramas cateva ore pana la alegerile cu miza uriasa din Statele Unite. Pe ultima suta de metri, cei doi candidați - Joe Biden și Donald Trump - au mers in statele cheie, care le pot asigura voturile decisive pentru Casa Alba.

- Microsoft a alertat recent una dintre principalele firme de consultanța in campania electorala a lui Joe Biden, sub suspiciunea ca a fost vizata de hackeri ruși susținuți de stat, a relatat Reuters.Tentativele de hacking au vizat personalul SKDKnickerbocker din Washington, o firma de strategie de campanie…