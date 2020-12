Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat sambata, in engleza, preconizata intoarcere a Statelor Unite, odata cu venirea la putere a lui Joe Biden, in Acordul pentru clima de la Paris, incheiat in urma cu cinci ani si pentru care "trebuie actionat imediat", relateaza AFP, informeaza Agerpres.…

- Iranul isi va respecta din nou obligatiile in cadrul Acordului de Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, daca Statele Unite reintra in acord, a anuntat joi ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters. Presedintele ales american Joe Biden a anuntat ca doreste sa…

- Președintele francez Emmanuel Macron a salutat victoria lui Joe Biden, președintele ales al SUA, și perspectiva ca noua administrație democrata sa resemneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, afirmând ca mutarea ar oferi șansa de a „ne face planeta mareața din nou”,…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, i-a spus marți șefului statului francez Emmanuel Macron ca dorește „revitalizarea relațiilor bilaterale și transatlantice, în special prin NATO și Uniunea Europeana”, care au fost adesea atacate de Donald Trump, potrivit AFP.În…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- Donald Trump a numit "draconice" masurile anti-coronavirus luate de statele europene și a susținut ca Joe Biden, rivalul sau la alegerile prezidențiale, va lua aceleași masuri si va distruge economia."Europa a impus restrictii draconice, iar cazurile au crescut, decesele au crescut. Ganditi-va! Draconice.…

- Presedintele american, Donald Trump, care îsi bate joc regulat de presupusele gafe ale rivalului sau democrat, Joe Biden, a comis la rândul sau o greseala, sâmbata, retrogradându-l pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la rangul de "prim-ministru", noteaza AFP,…