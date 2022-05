Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor proteja Suedia si Finlanda de amenintari si agresiuni pe parcursul procesului de integrare in Alianta Nord-Atlantica, a anuntat miercuri presedintele Joseph Biden, in contextul preocuparilor privind activitatile Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele american Joe Biden 39; 39;saluta cu caldura si sprijina cu forta candidaturile istorice ale Finlandei si Suediei la NATO 39; 39;, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Casa Alba, transmite AFP. 39; 39;In timp ce cererile lor de aderare la NATO sunt examinate, Statele Unite colaboreaza…

- Statele Unite vor proteja Suedia si Finlanda de amenintari si agresiuni pe parcursul procesului de integrare in Alianta Nord-Atlantica, a anuntat miercuri presedintele Joseph Biden, in contextul preocuparilor privind activitatile Rusiei.

- Suedia și Finlanda și-au depus impreuna in mod oficial astazi, 18 mai, cererile de aderare la NATO, a anunțat secretarul general al alianței militare Jens Stoltenberg, citat de CNN. Intre aliati, mai au loc consultari pentru a inlatura opozitia Turciei."Acesta este un moment istoric, intr-un moment…

- Germania a facut toate pregatirile pentru un proces rapid de ratificare in cazul in care Finlanda și Suedia decid sa solicite aderarea la NATO, a declarat duminica ministrul de externe Annalena Baerbock, citat de Reuters.

- 8.000 de trupe ale armatei britanice vor lua parte la exercitii in Europa de Est pentru a combate agresiunea rusa intr-una dintre cele mai mari desfasurari de dupa razboiul rece, scrie The Guardian. Zeci de tancuri vor fi desfasurate in tari, din Finlanda pana in Macedonia de Nord, in aceasta vara,…

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca Statele Unite vor interzice accesul navelor rusești in porturile americane, in incercarea de a izola și mai mult Moscova pe fondul invaziei sale in Ucraina, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Finlanda și Suedia au parcurs miercuri etape importante in drumul lor spre aderarea la NATO, guvernul finlandez prezentand un raport de securitate legislatorilor, iar partidul de guvernamant din Suedia inițiind o analiza a opțiunilor de politica de securitate, scrie Sky News.