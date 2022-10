Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre posibilitatea ca Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare, Joe Biden a raspuns: „Nu cred ca o va face. Dar cred ca este iresponsabil din partea lui sa vorbeasca despre asta”.

Presedintele american Joe Biden a declarat, marti, la CNN, ca nu crede ca omologul sau rus Vladimir Putin ar risca sa foloseasca o arma nucleara, informeaza news.ro.

- Presedintele american Joe Biden si liderii Grupului celor sapte (G7) vor avea marti o intalnire virtuala pentru a discuta despre angajamentul lor de a sprijini Ucraina si de a-l trage la raspundere pe presedintele rus Vladimir Putin pentru agresiunea Rusiei, inclusiv pentru recentele sale atacuri…

- Joe Biden a avertizat ca lumea s-ar putea confrunta cu „Armagedonul” daca Vladimir Putin folosește o arma nucleara tactica pentru a incerca sa caștige razboiul din Ucraina. Cetațeni ruși care se tem de conscripție evadeaza cu barca pe o insula din Alaska, noteaza The Guardian. Președintele SUA a vorbit…

- Statele Unite au avertizat duminica in legatura cu "consecintele catastrofale" in cazul in care Moscova ar folosi arme nucleare in Ucraina, dupa ce ministrul rus de externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca el nu crede ca lumea ii va permite presedintelui rus Vladimir Putin sa foloseasca armele nucleare si a promis ca va continua eliberarea teritoriilor ucrainene ocupate de trupele ruse, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Din mai multe direcții se anunța faptul ca razboiul din Ucraina va mai continua, iar recentul avertisment pe care președintele Joe Biden i l-a transmis lui Vladimir Putin in legatura cu folosirea armei nucleare nu este deloc intamplator, spune fostul ministru de externe Cristian Diaconescu.

- Orice misiune intreprinsa de agentia nucleara a ONU pentru a inspecta centrala nucleara Zaporojie din Ucraina nu poate trece prin capitala Kiev deoarece este prea periculos, a declarat marti un diplomat rus citat de agentiile de presa de la Moscova, informeaza Reuters.