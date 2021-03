Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul lui Joe Biden, formulat intr-un interviu acordat televiziunii ABC, vine dupa publicarea unui raport al serviciilor secrete americane care susține ca Vladimir Putin a coordonat cel mai probabil eforturile de manipulare a alegerilor prezidentiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump.Presedintele…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, nu a abordat tema Crimeii in timpul convorbirii telefonice cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat secretarul de presa al Kremlinului, Dmitri Peskov. In același timp, Peskov a declarat ca nu a avut loc o anexare și ca trebuie recunoscuta aderarea…

- Presedintele american, Joe Biden, nu intentioneaza sa adreseze o invitatie Rusiei pentru a participa la G7, a facut cunoscut vineri Casa Alba, spre deosebire de predecesorul sau Donald Trump care s-a aratat favorabil acestei idei, noteaza AFP, potrivit Agerpres. "Nu cred ca vom adresa noi…

- Statele Unite ale Americii vor lua "decizii" pentru ca Rusia "sa dea socoteala" pentru activitatile sale "destabilizatoare", a declarat joi consilierul presedintelui american Joe Biden pentru securitatea nationala Jake Sullivan, citat de AFP. "Credem ca daca facem Rusia sa plateasca pentru…

- CHIȘINAU, 17 dec- Sputnik. In cadrul tradiționalei conferința de presa a președintelui rus, ținuta la sfarșit de an, Vladimir Putin, a fost intrebat de ce hackerii ruși nu l-au ajutat pe Donald Trump sa caștige in alegeri. Putin a spus ca aceasta intrebare constituie o provocare, iar afirmațiile…