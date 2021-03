Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a anuntat infiintarea la Pentagon a unui Grup de lucru insarcinat sa elaboreze strategia de adoptat impotriva Chinei, pe care Statele Unite o considera adversarul lor strategic numarul unu, relateaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden a avertizat ca rivalitatea dintre Statele Unite si China va lua forma unei ”competitii extreme”, apreciind ca omologul sau chinez Xi Jinping este dur și fara ”niciun pic de democrație in el”, informeaza News.ro , care citeaza AFP. Joe Biden a spus, intr-un interviu pentru…

- Președintele american Joe Biden va cere marți cabinetului sau sa faciliteze naturalizarea celor noua milioane de imigranți eligibili pentru cetațenia americana ca parte a unei serii de masuri menite sa întoarca politicile anti-imigraționiste ale fostului președinte Donald Trump, relateaza AFP…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat joi ca orice persoana care ajunge cu avionul in Statele Unite va fi obligata de acum inainte sa intre in carantina, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Citește și: PSD pune tunurile pe PNL și USR: ‘Noi propunem un buget pentru dezvoltare, nu un buget…

- Statele Unite vor desfașura un mare arsenal de instrumente pentru a contracara practicile „abuzive”, „neloiale” și „ilegale” ale Beijingului, a declarat marți viitoarea secretara a Trezoreriei Janet Yellen, în timpul audierii sale în fața senatorilor americani,…

- Presedintele ales al Statele Unite, Joe Biden, a anuntat marti ca o va numi ca ministru adjunct al Sanatatii pe Rachel Levine, o experta transgender in pediatrie si psihiatrie, in prezent responsabila a Sanatatii in statul Pennsylvania, alegerea fiind una "istorica", relateaza AFP. "Ea…