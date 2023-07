Soluție temporară. Podețul de la Minișul de Sus, finalizat

Comunicat. Consiliul Județean Arad a realizat un podeț provizoriu, pentru a reface legătura între centrul de comună Tauț și satul Minișel. „Am acționat cu promptitudine... The post Soluție temporară. Podețul de la Minișul de Sus, finalizat appeared first on Special Arad · ultimele… [citeste mai departe]