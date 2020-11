Stiri pe aceeasi tema

- Biden a mai spus ca liderii de afaceri si de sindicat au semnalat dorinta de a coopera pentru a reface economia americana afectata de pandemie, insa a subliniat ca mai intai este nevoie ca pandemia de COVID-19 sa fie adusa sub control si a cerut Congresului sa adopte programul de masuri de sustinere.…

- Papa Francisc l-a felicitat pe presedintele american ales Joe Biden, a anuntat joi echipa acestuia din urma, care odata învestit va deveni al doilea presedinte catolic al Statelor Unite dupa John F. Kennedy, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Presedintele ales Joe Biden a vorbit…

- Candidatul democraților la Casa Alba, Joe Biden, a anuntat luni crearea unui grup operational format din experti medicali ce va fi insarcinat cu dezvoltarea unui plan pentru limitarea raspandirii noului coronavirus in America, relateaza dpa. Mass-media l-au dat pe Joe Biden ca fiind caștigator al…

- Președintele ales Joe Biden spune ca abordarea virusului este maxima sa prioritate și se angajeaza sa lucreze spre unitate: „Eu nu vad state albastre și state roșii, eu vad Statele Unite!”, a spus Biden in discursul sau de invigator, rostit din orașul natal, Wilmington, Delaware. Președintele ales Joe…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden si-a inceput primul discurs ca presedinte ales, rostit in Wilmington, Delaware, afirmand ca poporul american si-a exprimat clar optiunea. El a avut un mesaj si pentru sustinatorii lui Donald Trump, carora le-a transmis ca a venit timpul sa vindece America, dand asigurari…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, a votat anticipat miercuri in scrutinul pentru Casa Alba, in fieful sau din Wilmington, in statul Delaware, relateaza AFP.Dupa un scurt discurs despre pandemia de COVID-19, fostul vicepresedinte american, in varsta de 77 de ani, a mers sa…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a opus luni bilantul foarte grav al pandemiei în Statele Unite afirmatiilor linistitoare ale presedintelui Donald Trump, bolnav de COVID-19, noteaza AFP, citata de Agerpres. "Am vazut un mesaj pe care l-a scris pe Twitter, mi l-au aratat. Spune…