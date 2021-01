Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au depasit, luni, pragul de 18 milioane de cazuri de COVID-19, cu peste 319.000 de morti de la debutul pandemiei, potrivit Universitatii Johns Hopkins, scrie AFP, citata de news.ro.Tara, cea mai afectata din lume, se confrunta cu o revenire spectaculoasa a epidemiei. Luni,…

- Agentia pentru Alimentatie si Medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat recent vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer. Aviz favorabil a primit și serul realizat de compania Moderna. Ambele vaccinuri au o structura similara, dar si diferente notabile, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres.

- Agenția SUA pentru medicamente a declarat joi ca lucreaza la modificari ale recomandarilor pentru vaccinul Pfizer / BioNTech impotriva Covid-19, dupa reacțiile alergice aparute la doua persoane injectate in țara, potrivit AFP.Unul dintre aceștia doi este un lucrator din domeniul sanatații vaccinat in…

- Pana la mijlocul anului urmator ar putea fi disponibile zece vaccinuri anti-COVID-19, daca acestea vor obtine aprobarea autoritatilor de reglementare, insa investitorii companiilor farmaceutice au nevoie de protectia licentelor, a declarat vineri directorul unei asociatii care reprezinta industria…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat joi ca nu va impune „izolare naționala” în ciuda reapariției pandemiei Covid-19 în Statele Unite în ultimele saptamâni, potrivit AFP."Nicio împrejurare nu ar putea justifica în ochii mei un blocaj…

- Biden a mai spus ca liderii de afaceri si de sindicat au semnalat dorinta de a coopera pentru a reface economia americana afectata de pandemie, insa a subliniat ca mai intai este nevoie ca pandemia de COVID-19 sa fie adusa sub control si a cerut Congresului sa adopte programul de masuri de sustinere.…

- Actiunile au crescut luni, la nivel global, dupa ce Pfizer si BioNTech au anuntat ca vaccinul lor potential are o eficacitate de peste 90% in prevenirea imbolnavirii de Covid-19, in cazul persoanelor care nu au fost infectate anterior cu noul coronavirus. Presedintele si directorul general al grupului…

- Companiile americane Pfizer și Moderna vor sa faca o cerere de autorizare a vaccinurilor lor contra Covid pana la sfarșitul lunii noiembrie in SUA, informeaza Hotnews. Acest lucru ar reprezenta un record absolut de viteza pentru dezvoltarea unui vaccin, la noua luni dupa primul mort de coronavirus in…