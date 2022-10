Guvernul american ia in considerare un plan de a produce arme in comun cu Taiwanul, a declarat miercuri ziarul japonez Nikkei, citand trei surse. Washingtonul dorește sa sporeasca capacitatea de producție pentru armele concepute de SUA și sa accelereze transferul acestora, ca parte a unei acțiuni de consolidare a capacitații de disuasiune impotriva Chinei, a […] The post Biden sporește tensiunile cu China. SUA vor sa produca arme in comun cu Taiwanul first appeared on Ziarul National .