Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, va face prima sa calatorie in strainatate in Regatul Unit și apoi in Belgia la jumatatea lunii iunie, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit AFP. Biden va participa la summit-ul G7 in perioada 11-13 iunie la Cornwall (sud-vestul Angliei), apoi la summitul liderilor țarilor…

- Președintele SUA, Joe Biden, va face prima sa calatorie în strainatate în Regatul Unit și apoi în Belgia la jumatatea lunii iunie, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit AFP.Biden va participa la summit-ul G7 în perioada 11-13 iunie la Cornwall (sud-vestul Angliei), apoi…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat marti pe omologul sau rus, Vladimir Putin, sa se intalneasca in zona conflictului cu separatistii prorusi din estul Ucrainei pentru a face sa scada tensiunea dintre cele doua tari, transmit agentiile internationale de presa, noteaza Agerpres.…

- Anunțul facut marți sugereaza amploarea tensiunilor din relația bilaterala, tensiuni care au crescut semnificativ dupa instalarea, la Washington, a administrației lui Joe Biden.Ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Sullivan, a anunțat ca se intoarce in țara pentru consultari, la cateva zile dupa…

- Kremlinul a comunicat vineri ca „Moscova a sperat intotdeauna tot ce e mai bine, dar s-a pregatit pentru tot ce e mai rau”. Kremlinul a comunicat acest lucru raspunzand la o intrebare despre posibilitatea unui nou Razboi Rece cu SUA, potrivit Reuters. Aceasta dupa ce a facut deja inconjurul lumii știrea…

- Președintele rus Vladimir Putin a ironizat, joi, comentariile lui Joe Biden, care l-a numit „ucigaș” cu o zi inainte, oferindu-i in același timp președintelui SUA sa participe la o intrevedere live, prin videoconferința, in zilele urmatoare. In timp ce relațiile dintre Washington și Moscova s-au deteriorat…

- Intr-un discurs la Departamentul de Stat, presedintele Biden le-a spus diplomatilor: „Vom reconstrui aliantele noastre. Vom recupera lumea si vom face fata provocarilor enorme cu care ne confruntam in fata pandemiei, incalzirii globale si din nou, sustinand democratia si drepturile omului in intreaga…