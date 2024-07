Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat luni, intr-un interviu pentru NBC, ca a facut o "greseala" cerand "tintirea" lui Donald Trump, cu cateva zile inainte de tentativa de asasinat asupra rivalului sau republican, relateaza AFP, citat de AGERPRES.

- Donald Trump a anuntat luni ca-l alege pe senatorul de Ohio, J.D. Vance, pentru a-i fi vicepresedinte in cazul in care va castiga alegerile prezidentiale din noiembrie. Candva un critic de-ai lui Trump, devenit aparator fervent, J.D. Vance este o nominalizare care confirma cariera atipica a acestei…

- Președintele SUA Joe Biden a declarat ca a vorbit cu Donald Trump dupa tentativa de asasinat asupra fostului președinte. „Am avut o conversație scurta, dar buna. Jill și cu mine il ținem pe el și familia sa in rugaciunile noastre”, a spus președintele SUA, citat de The Guardian. De asemenea, Joe Biden…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca a vazut fragmente din dezbaterea televizata dintre presedintele in exercitiu american, Joe Biden, si candidatul republican Donald Trump, dar ca preferinta sa pentru Biden ca viitor presedinte al SUA a ramas neschimbata, relateaza Reuters.

- Presedintele democrat Joe Biden l-a acuzat joi pe rivalul sau republican Donald Trump ca nu are nicio morala, in cursul unei dezbateri televizate in care cei doi au continuat sa se insulte reciproc, informeaza AGERPRES.

- Președintele american Joe Biden se situeaza „la mica distanța” in fața lui Donald Trump in topul preferințelor electorale ale americanilor, conform datelor celui mai recent sondaj de opinie sondaj de opinie publicat luni de Newsweek. Conform cercetarii sociologice, Joe Biden este in acest moment favoritul…

- Presedintele american Joe Biden va semna marti un decret care va permite inchiderea temporara a frontierei SUA cu Mexicul pentru migrantii clandestini odata ce numarul acestora depaseste pragul de 2.500 pe zi, un subiect exploziv in perspectiva alegerilor prezidentiale din noiembrie la care presedintele…

- Joe Biden l-a numit pentru prima data „delincvent” pe contracandidatul sau Donald Trump dupa verdictul de vinovatie pronuntat joi de justitie la New York in procesul penal istoric al fostului presedinte republican, transmite AFP. „Pentru prima data in istoria Americii, un fost presedinte care este un…