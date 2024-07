Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Joe Biden l-a felicitat vineri, intr-o convorbire telefonica, pe noul premier britanic Keir Starmer.Starmer a fost investit, vineri, in funcție, de Regele Charles al III-lea, dupa victoria...

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca aproximativ 700.000 de militari rusi participa in prezent la ofensiva din Ucraina. ”Avem aproape 700.000 barbati in zona operatiunii militare speciale”, a declarat Putin intr-o intalnire televizata cu soldati decorati pentru faptele lor de arme, folosind…

- Presedintele SUA, Joe Biden, si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au semnat joi un acord bilateral de securitate pe 10 ani, menit sa consolideze apararea Ucrainei impotriva invadatorilor rusi. Acordul, semnat in marja summitului G7 din Italia, se doreste a fi un pas spre o eventuala aderare…

- In discursul sau catre populație, de sambata seara, președintele Volodimir Zelenski a insistat pe faptul ca rușii nu au reușit sa-și indeplineasca obiectivele in regiunea Harkov și a anunțat ca „avem noi soluții pentru aparare, din Franța și din Statele Unite”, relateaza Ukrainska Pravda.„Am vorbit…

- Secretarul de stat (ministrul) pentru Afaceri Externe al Marii Britanii, David Cameron, s-a intalnit, in Ucraina, cu președintele Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre “sprijinul militar multianual” pe care Regatul Unit il va oferi Ucrainei. Valoarea acestui ajutor militar va fi de trei miliarde…

- Razboi in Ucraina, ziua 790. Presedintele SUA Joe Biden a promis in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca va trimite "rapid" ajutoare militare "importante" Ucrainei.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, duminica, ca tara sa va pierde razboiul in fata Rusiei daca ajutorul american de 60 miliarde de dolari ramane blocat in Congres, intr-un moment in care Rusia isi intensifica presiunea in estul tarii, transmite AFP.