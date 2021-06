Dupa un summit SUA-Rusia apreciat drept „constructiv”, Washingtonul „pregatește”noi sancțiuni impotriva Moscovei, pe care o acuza ca l-a otravit pe opozantul lui Putin, Alexei Navalnii, a anunțat duminica, 20 iunie, consilierul lui Joe Biden pentru securitate naționala, Jake Sullivan. „Pregatim o alta serie de sancțiuni care vor fi aplicate in aceasta situație”, a declarat Sullivan […] The post Biden și Putin și-au dat mana degeaba. SUA pregatesc noi sancțiuni impotriva Rusiei first appeared on Ziarul National .