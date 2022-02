Biden si Putin au vorbit la telefon despre criza ucraineana, prima conversatie directa intre cei doi lideri de la 30 decembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin va avea, din nou, discutii telefonice, sambata, cu omologii sai american Joe Biden si francez Emmanuel Macron, in timp ce un razboi in Ucraina ar putea izbucni "oricand", potrivit Washingtonului, anunța news.ro. Presedintele Biden, care isi petrece weekendul…

- Pentagonul a informat ca sefii de stat major ai Statelor Unite si Rusiei au vorbit vineri la telefon, in contextul in care Washingtonul se teme ca Rusia va invada Ucraina in zilele urmatoare, transmite AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron va discuta sambata la pranz cu omologul sau rus Vladimir Putin despre criza de la granita ruso-ucraineana, pe care occidentalii doresc sa o rezolve prin "mijloace diplomatice, dialog si descurajare", a anuntat vineri Palatul Elysee. Vineri dupa-amiaza,…

- Presedintele american Joe Biden are vineri la ora 18:00, ora Romaniei (ora 16:00 GMT), o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de consolidarea militara in curs a Rusiei in jurul frontierelor Ucrainei, a anuntat Casa Alba, transmite Reuters.

- Emmanuel Macron a sosit marti la Berlin pentru discutii cu Olaf Scholz, dupa ce a avut consultari la Moscova si la Kiev pentru rezolvarea crizei legate de Ucraina, potrivit AFP.Cancelarul german, care se întoarce el însuși de la Washington, unde criza ucraineana a fost în centrul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus o intalnire in trei - eventual virtuala - cu omologii sai american Joe Biden si rus Vladimir Putin, in vederea dezamorsarii crizei de la frontiera dintre Ucraina si Rusia, a anuntat vineri consilierul sau Andrii Iermak.

- Joe Biden și Vladimir Putin au discutat joi timp de aproape o ora, pentru a doua oara in aceasta luna, pe tema situației de la granița ruso-ucraineana. Convorbirea a durat 50 de minute. Casa Alba a transmis ulterior un comunicat scurt despre conținutul convorbirii, iar Kremlinul a venit, la randul sau,…

- Ucraina a acuzat marți Rusia ca desfașoara echipe de lunetiști și unitați de tancuri in zona Donbas, gata de a trage in militarii ucraineni pentru a-i provoca pe aceștia sa riposteze. Acuzațiile, facute de ministrul ucrainean al apararii, vin chiar in ziua in care este programata o discuție in format…