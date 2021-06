Stiri pe aceeasi tema

- Prima runda a summitului presedintilor american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, s-a incheiat miercuri la Geneva dupa aproape doua ore, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agentia TASS, citata de Reuters. Dupa o scurta pauza, discutiile s-au reluat…

- Intalnirea istorica dintre cei mai importanți lideri ai lumii, președintele SUA, Joe Biden, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a inceput. Este așteptata sa dureze pana la patru ore in care sa fie discutate cele mai importante evenimente geopolitice ale momentului. La intrunire vor participa patru…

- Astazi, la Geneva, in Elveția, are loc prima intalnire intre Vladimir Putin și Joe Biden. Discuțiile vor avea loc in cadru privat și vor fi urmate de conferințe de presa separate ale celor doi lideri.

- In aceste secvențe video puteți vedea cum arata locul din Elveția unde se va intalni președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Joe Biden. Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Aboneaza-te la canalul nostru din Telegram >>> Privește Video și asculta…

- Statele membre NATO, asigurate de vointa presedintelui american Joe Biden de a ”revitaliza” aliantele, participa la un ”summit al regasirii” luni, la Bruxelles, si urmeaza sa lanseze un mesaj de unitate si fermitate vizand Moscova si Beijingul, relateaza AFP, conform news.ro. ”Vom transmite…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a dezvaluit cel mai important subiect inainte de a se intilni cu omologul sau american, Joe Biden. Potrivit liderului rus, tema securitații cibernetice este o prioritate, intrucit deconectarea sistemelor intregi ar avea consecințe grave. Acest lucru a fost relatat de…

- Kremlinul a incercat miercuri sa tempereze asteptarile in legatura cu prima intalnire a lui Joe Biden in calitate de presedinte al SUA cu omologul sau rus Vladimir Putin, programata pe 16 iunie, la Geneva, Elvetia.

- Prima intalnire fața in fața dintre președintele SUA Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin va avea loc luna viitoare, la Geneva, in Elveția, a confirmat marți Casa Alba, potrivit CNN.