- Presedintele american, Joe Biden, este pregatit sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin ”in orice moment si indiferent de format”, a declarat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, care a mai spus ca toate indiciile arata ca Rusia este „pe punctul de a invada” Ucraina, potrivit…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca presedintele rus, Vladimir Putin, a luat decizia ca Rusia sa invadeze Ucraina in cateva zile si ca, in acelasi timp, capitala Kiev va fi si ea atacata. Biden a precizat, insa, ca Rusia inca poate alege calea diplomatiei. ”In acest moment, sunt convins ca…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a convocat pentru vineri o teleconferința cu liderii Romaniei, Poloniei și ai altor țari din Uniunea Europeana și NATO, relateaza The Guardian, care citeaza o sursa de la Casa Alba. „Președintele Biden va vorbi dupa-amiaza cu liderii transatlantici despre acumularea…

- O invazie rusa in Ucraina ar putea fi declanșata in orice moment, inclusiv in aceasta saptamana, a declarat, luni seara, un oficial al Casei Albe. Karine Jean-Pierre, adjuncta secretarului de presa al Casei Albe, a declarat la un briefing de presa ca Statele Unite „știu foarte bine” ce se petrece in…

- Convorbirea telefonica Joe Biden – Vladimir Putin s-a incheiat dupa o ora și doua minute, a anunțat un oficial al Casei Albe, citat de CNN. Convorbirea a avut loc pe fondul avertismentelor lansate de SUA inca de vineri ca Rusia ar putea invada Ucraina saptamana viitoare. Tot sambata, Putin a discutat…

- Președintele francez Emmanuel Macron a discutat sambata la telefon cu Vladimir Putin despre situația de la granița cu Ucraina, se precizeaza intr-un comunicat al președinției franceze. Potrivit comunicatului, Macron i-a transmis omologului sau rus ”ingrijorarile” aliaților fața de escaladarea situației…

- Dupa discuțiile care au dura 6 ore, intre președinții Franței și Rusiei, de luni dupa-amiaza, cei doi șefi de stat au avut o conferința de presa in care au explicat opțiunile fiecaruia. Intrebat de ziariștii francezi ce va face Rusia in cazul in care Ucraina ar deveni membru NATO, Vladimir Putin a raspuns…

- Președintele SUA Joe Biden va avea, joi, consultari in sistem de videoconferința, cu președintele Klaus Iohannis și cu liderii celorlalte state aliate est-europene din cadrul formatului București 9. Temele discuțiilor sunt convorbirea pe care Biden a avut-o cu președintele rus Vladimir Putin și temerile…